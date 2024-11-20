Ранее судимого татарстанца посадили на 20 лет за насилие над 9-летней девочкой

Жителя Татарстана признали виновным в сексуальном насилии над дочерью сожительницы 2014 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

Следствие и суд установили, что в 2020-2023 годах мужчина совершал в отношении ребенка действия сексуального характера. Мама заметила изменения в поведении девочки. Ребенок рассказал матери о происходящем. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Отмечается, что ранее фигурант уже был осужден за совершение аналогичного преступления в отношении другой несовершеннолетней. В 2020 году он освободился из мест лишения свободы.

Осужденному назначили наказание в виде лишения свободы на 20 лет. Фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними, сроком на 20 лет.

Диана Соловьёва