В лесном массиве Сочи высадили 500 сеянцев краснокнижной хурмы

В Сочинском национальном парке завершилась высадка 500 сеянцев хурмы обыкновенной. Об этом сообщает пресс-служба парка в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Мацестинском и Дагомысском участковых лесничествах высадили 500 сеянцев хурмы обыкновенной, которая является редкой аборигенной породой, занесенной в Красную книгу.

Хурма обыкновенная, произрастающая только на Кавказе в России, имеет широкий мировой ареал — от Испании до Японии. Плоды хурмы, небольшие и темно-бурые с сизым налетом, становятся заметными после опадения листьев и плотно удерживаются на ветвях. Этими ягодами питаются дикие животные.

Мария Удовик