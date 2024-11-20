В Адлерском районе Сочи загорелась мансарда частного дома

В Адлерском районе Сочи произошел пожар в частном доме. Площадь возгорания составляет около 100 кв. м, на месте происшествия работают пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среду, 20 ноября, в поселке Молдовка зафиксировали возгорание на мансарде частного дома. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м. Прибывшие на место происшествия спасатели сейчас ликвидируют возгорание.

Мария Удовик