В Адлерском районе Сочи загорелась мансарда частного дома
В Адлерском районе Сочи произошел пожар в частном доме. Площадь возгорания составляет около 100 кв. м, на месте происшествия работают пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В среду, 20 ноября, в поселке Молдовка зафиксировали возгорание на мансарде частного дома. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м. Прибывшие на место происшествия спасатели сейчас ликвидируют возгорание.