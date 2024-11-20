На следующей неделе запустят вторую очередь снегоплавильного пункта в Уфе

На следующей неделе власти Уфы намерены провести пробный запуск второй очереди снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Я неоднократно говорил и буду говорить о необходимости строительства на территории города новых снегоплавильных установок. Их грамотное географическое расположение помогает быстрее, качественнее убирать и вывозить снег,— отметил господин Мавлиев. — Сейчас завершаем вторую очередь строительства снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. Остались финальные штрихи. Пробный запуск запланировали на следующую неделю. Объем плавления увеличится до 3000 кубометров снега в сутки».

Сити-менеджер также добавил, что в перспективе снегоплавильные установки появятся «в других районах Уфы».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в апреле Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на строительство второй очереди снегоплавильной установки на улице Сагита Агиша с ООО «Компания „Потенциал“». Стоимость контракта составила 134,9 млн руб. По его условиям, подрядчик должен был завершить работы до 15 ноября.

Олег Вахитов