Власти Ярославля разработали логотип для украшения к Новому году

В Ярославле разработали логотип для праздничного украшения к Новому году. Логотип могут использовать все желающие, в том числе бизнес для украшения своих предприятий. Руководство по использованию размещено на сайте МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению» Фото: МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению»

Логотип представляет собой связку двух варежек разных цветов, слоган — «Новогодний Ярославль» и посыл «Всем — тепла!». Посыл может меняться, можно написать: «Новогодние маршруты!», «Всем — добра!», «Подарки — у нас!», «За угощениями — к нам!» и иное.

«Тепло и уют это что-то домашнее, мамино или бабушкино, поэтому появились варежки, в которые хочется спрятать руки, укрываясь от снега и холода. Надеемся, что применение новогоднего логотипа станет традицией нашего уютного города. Логотип может использоваться каждым желающим»,— рассказали в «Агентстве».

Алла Чижова