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В Казани 28 ноября в 603 домах на сутки понизят давление воды

В Казани с 28 по 29 ноября 2024 года будут проводиться работы по подключению нового участка водопровода, в связи с чем произойдет понижение давления воды в 603 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

С 01:00 28 ноября до 11:00 29 ноября будет приостановлена подача воды на улицах Кировская Дамба и Япеева. Под отключение попадут один многоквартирный дом, один частный жилой дом и одно административное здание.

В зоне понижения давления воды окажутся 603 многоквартирных дома, 25 школ, 53 детсада, 4 больницы и 802 административных здания. Вода будет поступать только на нижние этажи зданий, возможны кратковременные перебои с водоснабжением.

Список адресов, которых коснется понижение давления, доступен на сайте «Водоканала».

Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам жителей.

Анар Зейналов

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