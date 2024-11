Материнство в чартах

В свет вышло русскоязычное издание книги мемуаров Бритни Спирс The Woman in Me, общемировые тиражи которой уже превысили 3 млн экземпляров. Не пытаясь быть профессиональной мемуаристкой, в очень сдержанной манере поп-певица рассказала историю, которая тронула Игоря Гаврилова.

В 2022 году издательство Gallery Book подписало с Бритни Спирс контракт на $15 млн. Это был один из самых дорогостоящих издательских контрактов в истории. Но издатели не сомневались в успехе: к нынешнему десятилетию Бритни Спирс была одной из самых обсуждаемых знаменитостей в мире. Хотя причиной тому была отнюдь не ее яркая музыкальная карьера. На протяжении 13 лет Бритни Спирс находилась под опекой отца — Джеймса Парнелла. Он управлял ее доходами и имуществом, контролировал врачей, которые прописывали ей лекарства в реабилитационных клиниках, и регулировал ее встречи с сыновьями. Получив в 2008 году опеку над взрослой дочерью, Парнелл построил многомиллионную империю, распоряжавшуюся ее жизнью. Один только тур Circus, в рамках которого она побывала в России, принес $130 млн. За попытками Бритни Спирс выйти из-под контроля следил весь мир. Так что, когда суд постановил прекратить опеку, Gallery Book не стали медлить с предложением о выпуске мемуаров.

В 1998 году вышел первый сингл Бритни Спирс «…Baby One More Time», а 12 января 1999 года вышел дебютный альбом, который вскоре был продан тиражом более 10 млн копий. Эти события встряхнули тогдашнюю музыкальную индустрию, а сейчас кажутся далеким ретро — например, Билли Айлиш тогда было всего два года. Первая треть The Woman in Me, содержащая описание золотого периода в музыкальной карьере Спирс, способна вызвать ностальгические эмоции у тех, кому сейчас за сорок. Карьера эта развивалась практически без препятствий, и уже в 20 лет певица казалась едва ли не самым знаменитым человеком на планете.

Но уже в этой вроде бы безоблачной части повествования Бритни Спирс жалуется на тяжелые в психологическом смысле детство и юность. Жестокость мужчин по отношению к женщинам в ее семье ведет начало еще от ее деда Джуна, который упек в психиатрическую лечебницу двух своих жен. Характер Джеймса Парнелла — наследство, доставшееся от Джуна, как и его запойное пьянство.

В ряду травмировавших ее мужчин Спирс выводит и Джастина Тимберлейка, с которым у нее был роман и который заставил ее сделать аборт. А затем был неудачный брак с танцором Кевином Федерлайном, который отобрал у нее детей и вместе с семьей довел ее чуть ли не до сумасшествия. Все свои экстравагантные выходки, которыми на протяжении долгих лет кормилась желтая пресса, Бритни Спирс объясняет жестокостью окружавших ее на протяжении жизни мужчин.

Однако вину возлагает не только на них, но и на общество в целом, которое готово с одинаковым азартом потреблять поп-хиты, которые исполняет Бритни, и порицать ее за драки с папарацци и вечеринки с Пэрис Хилтон. Говоря об альбоме «Blackout» (2007) как о вершине своего творчества, она искренне сожалеет о том, что во время интервью в поддержку альбома ее больше спрашивали о том, хорошая ли она мать, нежели о том, как записать «сильный альбом с двумя младенцами на руках, когда тебя преследуют десятки опасных мужчин». После церемонии вручения наград MTV 2007 года больше всего обсуждали ее лишний вес и скромные достоинства выступления, все словно мгновенно забыли, что на той церемонии она получила три главных награды.

Музыкальная карьера на страницах книги развивается словно параллельно с личной жизнью певицы. Очевидно, что поп-музыка в те годы не была жанром, где артист обязан исповедоваться или комментировать свои романы, как это позднее делала Эми Уайнхаус или сейчас — Тейлор Свифт. Возможно, Бритни Спирс вообще последняя суперзвезда доцифрового шоу-бизнеса. Она могла навсегда остаться девушкой из прошлого, но после «освобождения» в 2022 году ей предложил записать дуэт Элтон Джон, и песня «Hold Me Closer» реанимировала ее карьеру. Однако в целом с мужчинами ей по-прежнему не везет. В том же году у нее случился выкидыш, а в 2024-м она развелась со своим третьим мужем Хесамом Асгари. Она заявила об окончании музыкальной карьеры — и тем не менее выразила желание сочинять песни для других артистов. Наверняка известно только то, что экранизация The Woman in Me уже находится в работе.

Игорь Гаврилов