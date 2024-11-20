В ДТП в Туймазинском районе пострадал годовалый ребенок

Прокуратура Башкирии контролирует расследование ДТП в Туймазинском районе, в котором пострадали несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы республиканского ГИБДД, 48-летний водитель, управляя ВАЗ-2112, двигаясь в сторону Туймазов, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21099 и Hyundai Kona.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 скончался на месте происшествия. Два его пассажира — 16-летний подросток и годовалая девочка госпитализированы.

Водитель ВАЗ-21099 и его двое пассажиров также доставлены в больницу.