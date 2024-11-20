В Башкирии арестовали 20-летнего студента за попытку сбыта мефедрона

Управление МВД по Стерлитамаку задержало двух подозреваемых, включая 20-летнего студента колледжа, за попытку сбыта наркотиков. Второй фигурант — ранее судимый за разбой 24-летний безработный горожанин, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

У подозреваемых нашли и изъяли полимерный пакетик с мефедроном массой свыше 200 граммов, что является крупным размером. На допросе подозреваемые признались, что планировали реализовать запрещенное вещество через тайники-закладки на территории города.

Венера Хисамова