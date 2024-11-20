Татарстан попал в топ-10 социально и экономически устойчивых регионов РФ

По итогам III квартала Татарстан вошел в топ-10 регионов России по социальной и экономической устойчивости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Фонда гражданского общества.

Список регионов России составили на основе показателей средней заработной платы, прожиточного минимума и отношения сумм регионального продукта к количеству населения.

За 9 месяцев 2023 года Татарстан поднялся с 16 строчки рейтинга. Лидерами топа стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область. В топ-10 также попали Сахалинская область, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия, поделившие 7 строчку рейтинга, Красноярский край. 10 место поделили Московская, Иркутская области и Коми.

Диана Соловьёва