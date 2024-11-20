В Бурятии рекомендовали отменить новогодние корпоративы из-за СВО

Администрация главы и правительства Республики Бурятия рекомендовала региональным органам власти и подведомственным учреждениям отказаться от проведения новогодних корпоративов. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства республики, рекомендация также распространяется на муниципальные органы власти. Высвободившиеся средства предлагается направить «на поддержку участников СВО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

«Страна проводит специальную военную операцию. Наши активисты и общественники в тылу помогают бойцам. На этом фоне представителям органов власти будет неправильным проводить празднования»,— цитируется в сообщении зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов. При этом уточняется, что рекомендация не касается новогодних мероприятий в общественных местах и детских образовательных учреждениях.

Одновременно с Бурятией о решении отказаться от новогодних празднований в связи со спецоперацией объявили власти Якутии. В официальном сообщении правительства республики подчеркивается, что подобное решение принимается третий год подряд.

Влад Никифоров, Иркутск