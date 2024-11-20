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Суд по иску экс-владельцев «Арианта» к приставам пройдет в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы принял решение о проведении в закрытом режиме заседания по делу об оспаривании взыскания 46,6 млрд руб. с бывших владельцев группы компаний «Ариант». Рассмотрение назначено на 16 декабря. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Истцами выступают экс-владелец группы «Ариант» Александр Аристов, его супруга Людмила, дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. Ответчик — Межрегиональное управление судебных приставов и пристав Любовь Горбунова, которая занимается взысканием долгов в размере 46,6 млрд руб. Это сумма стоимости имущества, которое было обращено в доход государства. Заявители требуют отменить арест счетов и разрешить регистрационные действия в отношении должников.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество АО «Макфа» и 26 связанных с ним компаний стоимостью более 46 млрд руб. В феврале, по решению Арбитражного суда Свердловской области, группа ЧЭМК перешла в собственность РФ. В апреле в пользу государства были изъяты компании группы «Ариант».

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