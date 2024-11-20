Спрос на проектирование домов в Челябинске вырос на треть

В октябре 2024 года челябинцы на 31% больше интересовались проектированием домов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом количество объявлений от мастеров увеличилось на 34%, сообщают «Авито Услуги».

В октябре наиболее заметно вырос спрос на строительство лестниц, а также сварку и ковку (+18% к аналогичному периоду прошлого года). Предложение на эти услуги увеличилось на 43% и 42% соответственно.

Растет интерес жителей Челябинска и к ремонту загородных домов. Среди самых востребованных услуг: обустройство вентиляции (+25%), изоляция и утепление помещений (+19%).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе-октябре 2024 года население Челябинской области построило и ввело в эксплуатацию 1,14 млн кв. м жилья. Это на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и в два раза больше, чем сдали застройщики-юридические лица в этом году.

Виталина Ярховска