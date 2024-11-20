Через границу в Челябинской области не пропустили 20 тонн лука

Во время проверки партий овощей и фруктов на пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области машину с 20 т репчатого лука вернули в Казахстан. Причиной стала неправильная этикетка, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного ведомства совместно с должностными лицами ФСБ России и Челябинской таможни проверяли 17 партий свежих овощей, сушеных фруктов и плодов. Лук, тыква, капуста, сухофрукты были выращены в Казахстане, еще часть капусты — в Кыргызстане. Общий вес продукции превысил 202 т. Однако на этикетке с репчатым луком перепутали страну-импортера. 20 т овощей запретили ввозить на территорию России, и машина вернулась в Казахстан. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза подкарантинного груза).

Виталина Ярховска