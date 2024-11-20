Курултай Башкирии изучит детскую литературу

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев распорядился слоздать рабочую группу по мониторингу законодательства в сфере детской художественной литературы. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, в нее вошли депутаты, представители госорганов, издатели и владельцы магазинов. Группа должна «проанализировать содержание детских книг, распространяемых в республике, и оценить эффективность действующего законодательства, направленного на защиту детей от информации», способной нанести вред их здоровью и развитию.

«По данным исследования Союза писателей России, 60% детских книг формируют негативные установки в сознании детей, а среди бестселлеров, продаваемых тиражом в сотни тысяч экземпляров, — роман об однополой любви мальчиков в пионерском лагере...»,— сообщил господин Толкачев.

По его словам, «без должного контроля» книги могут передавать «неверную или искаженную информацию, формируя у детей неправильное представление об окружающем мире». В них могут описываться сцены насилия, жестокости, дискриминации или пропаганды вредных привычек. Спикер Курултая предложил в качестве инструментов контроля ввести государственные стандарты, проводить независимую экспертизу, составлять рейтинги и использовать родительский контроль.

Курултай займется сбором предложений заинтересованных сторон. Господин Толкачев гарантировал «адекватную реакцию и внимательное рассмотрение» каждого обращения.

Майя Иванова