Сочи возглавил топ направлений для бронирования коттеджей в ноябре и декабре

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования коттеджей в ноябре и декабре 2024 года. В среднем туристы бронируют средства размещения на три ночи. Средняя стоимость ночи составляет 18,6 тыс. руб., по данным сервиса бронирования Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На втором месте оказался Кисловодск. Средняя продолжительность поездки — пять ночей. Средняя стоимость ночи 5,8 тыс. руб.

Третье место забрал Суздаль. В среднем туристы бронируют места размещения на три ночи. Средняя цена ночи в коттедже в ноябре и декабре — 5,6 тыс.

Мария Удовик