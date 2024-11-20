В Башкирии подмосковную компанию оштрафовали за спам-рассылку

УФАС по Башкирии оштрафовало ООО «СК Трейд» (Химки) на 150 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе», сообщается на сайте ведомства. В управление обратился гражданин, которому в мае и июле этого года на электронную почту поступили от компании 18 «нежелательных сообщений» с рекламой интернет-магазина «Снежная королева». Заявитель указал, что не давал согласия на получение подобных писем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «СК Трейд» пояснили, что согласие было получено при регистрации пользователя на сайте, когда клиент указал имя и фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Однако, как установила комиссия УФАС, завершить регистрацию без согласия на получение рекламы было невозможно, что противоречит принципу добровольности, на котором строятся гражданские правоотношения.

Так как «СК Трейд» своевременно и в полном объеме представляло документы по запросам УФАС, участвовало в заседаниях комиссии, изменило процедуру регистрации на сайте «Снежная Королева» в соответствии с требованиями законодательства и перестало отправлять рекламу заявителю, комиссия назначила штраф ниже предусмотренного санкцией статьи низшего предела.

ООО «СК Трейд» (Химки), по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2005 года в Московской области. Компания занимается розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах. Владельцем является Вугар Исаев. Выручка в 2023 году составила 30,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб.

Майя Иванова