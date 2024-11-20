Минторг: дефицита сливочного масла в Башкирии нет

Министерство торговли и услуг Башкирии утверждает, что ежедневных запасов сливочного масла в розничной торговле хватит примерно на десять дней, у оптовиков — на 11. Таким образом, дефицита этого продукта в республике нет, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», за год сливочное масло подорожало более чем на 31,5%, а в октябре рост цен по сравнению с сентябрем составил 10%. В минторге это связывают с ростом отпускных цен производителей и поставщиков.

По данным Башстата, молоко и молочная продукция за год выросли в цене на 12,4%, бензин и дизельное топливо — на 8,2% и 6,2% соответственно.

Идэль Гумеров