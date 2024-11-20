В Тюмени в районе ТЭЦ-1 пройдут антитеррористические учения

Сегодня, 20 ноября, оперативный штаб Тюменской области проведет антитеррористические учения силовых структур в Тюмени в районе ТЭЦ-1, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совместные учения сил ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Совместные учения сил ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Учения будут проводиться на ул. Одесская, 1 и в ее окружении, в них примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители исполнительных органов власти Тюменской области. «Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений»,— добавили в оперштабе.

Напомним, в прошлом месяце в Тюменской области эвакуировали Винзилинский дом социального обслуживания и областную психиатрическую больницу из-за учений МЧС. Спасатели проверили правильность и оперативность действий персонала учреждений в случае возникновения пожара.

Ирина Пичурина