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В Тюмени в районе ТЭЦ-1 пройдут антитеррористические учения

Сегодня, 20 ноября, оперативный штаб Тюменской области проведет антитеррористические учения силовых структур в Тюмени в районе ТЭЦ-1, сообщили в информационном центре правительства региона.

Совместные учения сил ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС

Совместные учения сил ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Совместные учения сил ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Учения будут проводиться на ул. Одесская, 1 и в ее окружении, в них примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители исполнительных органов власти Тюменской области. «Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений»,— добавили в оперштабе.

Напомним, в прошлом месяце в Тюменской области эвакуировали Винзилинский дом социального обслуживания и областную психиатрическую больницу из-за учений МЧС. Спасатели проверили правильность и оперативность действий персонала учреждений в случае возникновения пожара.

Ирина Пичурина

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