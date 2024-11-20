«Его место в мусорном баке»

На экраны вышел фильм «Ученик: восхождение Дональда Трампа». «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, чего стоит ждать от картины и как ее воспринял главный герой.

Трамп провалился — история его жизни вышла на экраны непосредственно перед президентскими выборами в США и заняла десятое место в прокате, собрав скромные $1,5 млн за первые выходные. Фильм в целом восприняли благосклонно, однако он совсем не понравился главному герою: Трамп назвал байопик «клеветнической, политически отвратительной, топорной работой», призванной навредить его президентской кампании. Что же вызвало у вновь избранного президента такую негативную реакцию?

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«Ученик» — это своего рода сериал «Двойка», смешанный в равных пропорциях с «Наследниками» и «Винилом»: мы видим Нью-Йорк 1970–1980-х годов со всеми его пороками и возможностями, отпрысков из богатых семей, отчаянно бьющихся за статус отцовского фаворита в семейной иерархии и за свое персональное место под солнцем. Снято очень аутентично — ирано-датский режиссер Али Аббаси взялся за амбициозную задачу показать тот период жизни будущего президента, о котором ничего еще никто толком не снимал, как будто на пленку, в стиле мокьюментари, а сценарий написал Габриэль Шерман, журналист, освещавший деятельность администрации Трампа. Визуально «Ученик» совпадает с любым документальным фильмом того времени: грязь и мусор на улицах, граффити, криминал «парней с района» и неизменное высокомерие мира шуб и высоких укладок Пятой авеню.

«Ученик» — это далеко не лестное изображение Дональда Трампа (его прекрасно сыграл американский актер румынского происхождения Себастьян Стэн). Фильм рассказывает о раннем пути Трампа, когда он был «просто сыном» богатого папы Фреда (роль Мартина Донована). Это уже сильно позже он превратился в магната в сфере недвижимости и стал почти комиксовским персонажем со своими громкими судебными процессами с теми, кто его назвал «не миллиардером, а миллионером», многочисленными камео в кино (вспомним фильм «Один дома») и даже удостоился культурологического «Оскара» — упоминания в «Симпсонах».

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В «Ученике» молодой Трамп показан в роли сборщика арендной платы своего захудалого жилого комплекса Trump Village на Кони-Айленде (где его почти каждый жилец ненавидит, а зачастую и готов окатить кипятком), но у него свои, особые планы на жизнь, далеко выходящие за рамки этой скромной и довольно неприглядной работы. Он мечтает забрать себе и реновировать заброшенный отель в как будто бы ничьей части Мидтауна на Манхэттене.

По мере повествования Трамп оказывается под влиянием двух сильных личностей, которые, как полагают авторы фильма, и повлияли на его становление: отец и эпатажный адвокат Рой Кон, которого играет Джереми Стронг, известный по роли в уже упомянутых «Наследниках». Кажется, что все то, чему Кон учил Трампа,— активность, тщеславие и потребность победить любой ценой — и сформировало того самого Трампа, которого мы видим сегодня.

Однако экранная эволюция Трампа показывает и ту сторону нового президента США, которую, как можно предположить, он предпочел бы скрыть. «Другой» Трамп — это довольно слабая и податливая фигура, впечатлительный человек, который принимает запугивание и шантаж за силу и рассматривает власть как нечто, что можно использовать в качестве оружия. Мы видим человека, который обманывает подрядчиков и заключает сделки с мафией, чтобы достроить свои здания. Человека, который сначала преследует свою первую жену Ивану (роль болгарской актрисы Марии Бакаловой), заваливает ее цветами и подарками, потом насилует (в свое время об этом эпизоде Ивана Трамп заявляла во время их бракоразводного процесса, но позже отказалась от своих слов). Человека, который злоупотребляет амфетаминами, чтобы похудеть, проходит через липосакцию и делает пластическую операцию.

Такие сугубо интимные детали личной жизни, выставленные на всеобщее обозрение, мало кому могут понравиться. Итоги мы видим в ярких и многочисленных высказываниях Дональда Трампа, который пытался запретить выход фильма на широкие экраны с самого начала — с каннской премьеры.

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«Фейковый фильм, написанный обо мне, под названием "Ученик", я надеюсь, провалится. Это дешевая, клеветническая и политически отвратительная, топорная работа, выпущенная прямо перед президентскими выборами 2024 года, чтобы попытаться навредить величайшему политическому движению в истории нашей страны» — так написал Трамп на своей социальной медиаплатформе TruthSocial.

Продюсеры с такой оценкой не согласились и заявили о фильме как о вполне «справедливом и сбалансированном портрете президента», на что лагерь Трампа ответил гневной нотой, пригрозив судебным иском. «Этот "фильм" — чистая злонамеренная клевета, он не должен увидеть свет, и его место в мусорном баке»,— высказался в своем заявлении Стивен Чунг, директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа.

Что тут можно сказать — такой обмен любезностями сделает отличное паблисити любому, даже самому захудалому фильму, однако в «Ученике» есть что-то, что вызывает любопытство и искренний интерес даже у далеких от политики людей. Смотрите сами.

Ирина Кириенко