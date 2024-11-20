Новинки европейского интерьера уже в столице
Один из крупнейших российских сетевых магазинов дизайнерской мебели, освещения и предметов интерьер, Cosmorelax, предлагает украсить дом или рабочее пространство. Например, авангардными постерами, среди которых есть наборы, состоящие из нескольких штук, с мраморными столами для обеденной зоны и изящными кофейными столиками. Стоит обратить внимание на широкий ассортимент кресел, который удивит выбором материалов обивки, например актуальными велюром и букле. Для тех, кто уделяет внимание деталям, в каталоге Cosmorelax есть много интерьерных аксессуаров. Например, геометричные настенные зеркала, выполненные по образцам начала XX века. Нельзя обойти стороной ковры, бОльшая часть которых выполнена вручную.