Новинки европейского интерьера уже в столице

Один из крупнейших российских сетевых магазинов дизайнерской мебели, освещения и предметов интерьер, Cosmorelax, предлагает украсить дом или рабочее пространство. Например, авангардными постерами, среди которых есть наборы, состоящие из нескольких штук, с мраморными столами для обеденной зоны и изящными кофейными столиками. Стоит обратить внимание на широкий ассортимент кресел, который удивит выбором материалов обивки, например актуальными велюром и букле. Для тех, кто уделяет внимание деталям, в каталоге Cosmorelax есть много интерьерных аксессуаров. Например, геометричные настенные зеркала, выполненные по образцам начала XX века. Нельзя обойти стороной ковры, бОльшая часть которых выполнена вручную.

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