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Коммерсантъ FM
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Фондовые индексы Европы и США снижаются из-за роста напряженности между Россией и Украиной

Сегодня, 19 ноября, при открытии биржевых торгов в США ведущие фондовые индексы начали снижаться из-за опасений инвесторов в связи с эскалацией российско-украинского конфликта. Индекс Dow Jones потерял около 400 пунктов, снизившись на 1%, индексы S&P 500 и NASDAQ опустились примерно на 0,5%. Несколькими часами ранее снизились и ведущие европейские фондовые индексы: британский FTSE потерял 0,4%, французский CAC 40 — 1,2%, немецкий DAX — 1,3%.

Аналитики объясняют такую реакцию индексов ростом геополитических рисков, связанных с сегодняшними сообщениями о том, что вооруженные силы Украины нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.

Также сегодня президент Владимир Путин утвердил своим указом основы обновленной государственной политики России в области ядерного сдерживания. «Налицо эскалация конфликта,— отметила в эфире телеканала CNBC глава консалтинговой компании Pivotal Advisors Тиффани Макги.— Я полагаю, что может последовать чья-либо непосредственная реакция на это, которую можно назвать импульсивной».

Евгений Хвостик

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