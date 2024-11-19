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Коммерсантъ FM
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Госдума вернула постоянные рейды на водоемах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возврате постоянных рейдов на водоемах. Авторы документа говорили о снижении эффективности рыбоохраны из-за действующей с 2021 года нормы о предварительном уведомлении о проверках.

Законопроект инициировала Ивановская областная дума. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Авторы отмечали, что с 1 июля 2021 года действуют новые правила госконтроля в России, в том числе в области рыболовства. Из-за этого для проведения рейдов нужно уведомлять компании и индивидуальных предпринимателей.

Новый закон возвращает практику плановых рейдов, которые позволяют инспекторам длительное время находиться на воде, пресекать нарушения и осматривать рыболовные и рыбоводные участки. Авторы считают, что закон даст возможность пресекать нарушения без бюрократических задержек.

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