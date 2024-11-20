В Елабуге на капремонт мемориального комплекса выделят 9,7 млн рублей

В Елабуге на капитальный ремонт мемориального комплекса планируют направить более 9,7 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

На объекте запланировано устройство цементобетонных покрытий, металлической сетки и покрытий тротуаров брусчаткой. На мемориальном комплексе будут установлены бетонные тротуарные плиты.

Заказчиком выступает департамент строительства при исполкоме Елабужского района. Денежные средства выделят из бюджета муниципального района. Ремонт должны выполнить до 14 апреля 2025 года. Срок исполнения контракта — 30 июня 2025 года.

Диана Соловьёва