Новость о вынужденном приезде в ГАИ Челнов неходячей женщины оказалась фейком

МВД Татарстана опровергло информацию о том, что сотрудники ГАИ Набережных Челнов вынудили неходячую женщину приехать за своим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

15 ноября сотрудники ГАИ Челнов эвакуировали машину «Шевроле Нива» с пр. Чулман на стоянку. Автомобиль припарковали с нарушением правил дорожного движения по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ.

В отдел ГАИ пришел сын 72-летней хозяйки машины, чтобы получить транспортное средство. Мужчина не предоставил документы, дающие основания для выдачи автомобиля в отсутствие собственника. Сыну пенсионерки предложили оформить документы должным образом.

18 ноября мужчина привез мать и документы на транспортное средство. Сотрудники ГАИ выдали автомобиль хозяйке.

В публикации СМИ указали, что пенсионерка не может ходить, и сотрудники полиции вынудили сына принести ее в подразделение ГАИ на руках. На камерах наружного наблюдения видно, что после получения документов женщина самостоятельно пошла до машины.

Диана Соловьёва