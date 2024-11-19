Вблизи поселка на Кубани уничтожена бомба времен Великой Отечественной войны
В Краснодарском крае сотрудники спецслужб обезвредили и ликвидировали бомбу времен Великой Отечественный войны, найденную около пос. Ильич Темрюкского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в своем Telegram-канале.
Об обнаружении снаряда жителей района проинформировал оперштаб Кубани утром 19 ноября. В целях безопасности были эвакуированы 1,8 тыс. человек. Также отменили занятия в садиках и школах.
По словам Федора Бабенкова, в настоящее время эвакуированные жители Темрюкского района уже могут вернуться в свои дома.