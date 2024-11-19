Жители Ростовской области 8,6 млн раз воспользовались электричками с начала года

В январе-октябре 2024 года электрички перевезли 8,6 млн пассажиров в Ростовской области, что на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Жители Краснодарского края воспользовались пригородными поездами 20,5 млн раз (+15% к прошлому году) за минувшие 10 месяцев. На Ставрополье составы перевезли 5,5 млн человек (+7%). По всей Северо-Кавказской железной дороге количество перевозок на пригородных поездах выросло на 11% с начала года — до 36 млн пассажиров.

Дмитрий Ковалевский