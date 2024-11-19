Прокуратура Югры проверит инцидент с избиением участника СВО

Прокуратура Югры начала проверку сообщений об избиении участника СВО (специальной военной операции) в Сургуте, сообщили в пресс-службе ведомства. Внимание к инциденту привлекли публикации в СМИ и социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, ими проводится доследственная проверка. Прокурор Ханты-Мансйиского автономного округа поручил прокуратуре Сургута проконтролировать проверку инцидента.

Анна Капустина