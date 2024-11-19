Марий Эл с начала года отгрузила продукцию на 227 млрд руб.

За первые девять месяцев 2024 года объем отгруженной продукции в Марий Эл составил 227,1 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Продукция местных предприятий показала значительный рост. Производство лекарственных средств удвоилось, объем выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличился на 18,6%. Производство готовых металлических изделий выросло на 12,8%, химических веществ и продуктов — на 9,9%, машин и оборудования — на 9,6%, бумаги и бумажных изделий — на 6,2%.

Глава республики отметил, что положительная динамика в промышленности наблюдается не первый год. Предприятия Марий Эл активно расширяют производственные мощности и осваивают новые рынки сбыта.

Анар Зейналов