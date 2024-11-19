В Туапсинском районе построят два крупных туристических комплекса

В Туапсинском районе запланировано строительство двух крупных туристических объектов. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале по итогам заседания градостроительного совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На территории «Геолога Ямала» возведут всесезонный комплекс четырех- и пятизвездочных отелей на 2,7 тыс. номеров. В северной части муниципалитета появится Георгиевский сельскохозяйственный туристический кластер. Соглашение о его создании подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

До 2032 года в горной местности разместят более 500 объектов экотуризма, включая яблоневые сады, плантации фундука и тепличное хозяйство. «Цель – показать красивейшую природу наших мест и представить продукцию, выращенную и произведенную здесь», – отметил господин Бойко.

Застройщики обязаны обеспечить новые объекты автономной инфраструктурой, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на существующие сети, отметил глава района.

Вячеслав Рыжков