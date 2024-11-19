Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсинском районе построят два крупных туристических комплекса

В Туапсинском районе запланировано строительство двух крупных туристических объектов. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале по итогам заседания градостроительного совета.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На территории «Геолога Ямала» возведут всесезонный комплекс четырех- и пятизвездочных отелей на 2,7 тыс. номеров. В северной части муниципалитета появится Георгиевский сельскохозяйственный туристический кластер. Соглашение о его создании подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

До 2032 года в горной местности разместят более 500 объектов экотуризма, включая яблоневые сады, плантации фундука и тепличное хозяйство. «Цель – показать красивейшую природу наших мест и представить продукцию, выращенную и произведенную здесь», – отметил господин Бойко.

Застройщики обязаны обеспечить новые объекты автономной инфраструктурой, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на существующие сети, отметил глава района.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...