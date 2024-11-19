В Татарстане в 6 раз вырос объем зерна, проверенного на содержание фузариоза

В 2024 году за 10 месяцев в Татарстане филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» проанализировал пробы по показателю «Содержание фузариозных зерен». Это в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

По результатам исследования за последние 2 года в Татарстане не зарегистрировали наличие фузариоза у зерновых культур.

Как рассказала начальник отдела приема заявок, проб (образцов) и выдачи результатов филиала в Республике Татарстан Юлия Заулина, большинство исследований уделили пшенице. Специалисты центра также проанализировали ячмень, рожь и тритикале.

Фузариоз — инфекционное грибковое заболевание зерновых культур. Его возбудителями являются грибы рода Fusarium. Заболевание может распространиться на зерна, убираемые поздней осенью.

Диана Соловьёва