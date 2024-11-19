На СвЖД на 4,6% выросли перевозки груженых контейнеров

Через Свердловскую железную дорогу (СвЖД) внутри страны и на экспорт за 10 месяцев 2024 года отправлено 271,6 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, сообщила пресс-служба СвЖД. По ее данным, это на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ДФЭ (TEU) — условная единица измерения вместимости, эквивалентная объему стандартного 20-футового контейнера.

В контейнерах, в том числе, перевезли:

химикаты и соду — 106,8 тыс. ДФЭ (рост на 4,5%);

нефть и нефтепродукты — 30,3 тыс. (+12,6%);

лесные грузы — 28,1 тыс. (+17,8%);

химические и минеральные удобрения — 13 тыс. (+20,8%);

зерно — 10,3 тыс. (+13%);

строительные грузы — 7,8 тыс. (+13,7%);

огнеупоры — 7,7 тыс. (+19,5%);

продукты перемола — 4,2 тыс. (рост в 3,8 раза).

Меньше стали перевозить:

бумагу — 20,8 тыс. (-18,7%);

черные металлы — 13,4 тыс. (-16,4%);

метизы — 4,3 тыс. (-5%).

Всего за десять месяцев на СвЖД перевезено 367,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,8%). В том числе внутри страны отправлено 218,8 тыс. ДФЭ (+3,2%).

Алексей Буров