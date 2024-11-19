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На СвЖД на 4,6% выросли перевозки груженых контейнеров

Через Свердловскую железную дорогу (СвЖД) внутри страны и на экспорт за 10 месяцев 2024 года отправлено 271,6 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, сообщила пресс-служба СвЖД. По ее данным, это на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ДФЭ (TEU) — условная единица измерения вместимости, эквивалентная объему стандартного 20-футового контейнера.

В контейнерах, в том числе, перевезли:

  • химикаты и соду — 106,8 тыс. ДФЭ (рост на 4,5%);
  • нефть и нефтепродукты — 30,3 тыс. (+12,6%);
  • лесные грузы — 28,1 тыс. (+17,8%);
  • химические и минеральные удобрения — 13 тыс. (+20,8%);
  • зерно — 10,3 тыс. (+13%);
  • строительные грузы — 7,8 тыс. (+13,7%);
  • огнеупоры — 7,7 тыс. (+19,5%);
  • продукты перемола — 4,2 тыс. (рост в 3,8 раза).

Меньше стали перевозить:

  • бумагу — 20,8 тыс. (-18,7%);
  • черные металлы — 13,4 тыс. (-16,4%);
  • метизы — 4,3 тыс. (-5%).

Всего за десять месяцев на СвЖД перевезено 367,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,8%). В том числе внутри страны отправлено 218,8 тыс. ДФЭ (+3,2%).

Алексей Буров

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