На СвЖД на 4,6% выросли перевозки груженых контейнеров
Через Свердловскую железную дорогу (СвЖД) внутри страны и на экспорт за 10 месяцев 2024 года отправлено 271,6 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, сообщила пресс-служба СвЖД. По ее данным, это на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
ДФЭ (TEU) — условная единица измерения вместимости, эквивалентная объему стандартного 20-футового контейнера.
В контейнерах, в том числе, перевезли:
- химикаты и соду — 106,8 тыс. ДФЭ (рост на 4,5%);
- нефть и нефтепродукты — 30,3 тыс. (+12,6%);
- лесные грузы — 28,1 тыс. (+17,8%);
- химические и минеральные удобрения — 13 тыс. (+20,8%);
- зерно — 10,3 тыс. (+13%);
- строительные грузы — 7,8 тыс. (+13,7%);
- огнеупоры — 7,7 тыс. (+19,5%);
- продукты перемола — 4,2 тыс. (рост в 3,8 раза).
Меньше стали перевозить:
- бумагу — 20,8 тыс. (-18,7%);
- черные металлы — 13,4 тыс. (-16,4%);
- метизы — 4,3 тыс. (-5%).
Всего за десять месяцев на СвЖД перевезено 367,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,8%). В том числе внутри страны отправлено 218,8 тыс. ДФЭ (+3,2%).