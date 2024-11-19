Замдиректора частного колледжа задержали в Челябинске по подозрению в подкупе

В Челябинске задержали первого заместителя директора частного колледжа по подозрению в получении коммерческого подкупа (п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

По версии следствия, с января по июнь 2022 года подозреваемый незаконно получил от студента 82 тыс. рублей за выставление положительных оценок девушке. При этом она даже не приходила на экзамены.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела.