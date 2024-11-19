Временный глава стал постоянным

Челябинская дума большинством голосов выбрала главой города экс-главу Контрольно-счетной палаты региона Алексея Лошкина, менее месяца исполняющего полномочия мэра. Его конкурентами были глава Калининского района Владимир Шамне, депутат заксобрания области Павел Жолобов, а также топ-менеджеры двух коммерческих организаций Светлана Мячкова и Павел Урсаев. Алексей Лошкин отметил, что задачи, которые предстоит решать ему и его команде, «тривиальны» — это коммунальные сети, дороги, общественный транспорт, повышение инвестиционной привлекательности и другие. Эксперты отмечают, что избранному главе предстоит наладить коммуникацию с горожанами и выстроить свой публичный образ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За избрание Алексея Лошкина (справа) мэром Челябинска проголосовали 30 из 32 присутствующих депутатов

Фото: Олег Кормильцев За избрание Алексея Лошкина (справа) мэром Челябинска проголосовали 30 из 32 присутствующих депутатов

Фото: Олег Кормильцев

Новым главой Челябинска избран Алексей Лошкин. Решение приняли депутаты городской думы на заседании 19 ноября. За господина Лошкина, с 22 октября исполняющего полномочия руководителя, проголосовали 30 из 32 присутствующих членов представительного органа, двое — «против».

46-летний Алексей Лошкин родился в Челябинске. В 2000 году окончил Челябинский юридический институт МВД России. В 1996–2011 годах работал в органах внутренних дел, из которых последние три года возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Челябинской области. В 2011–2014 годах работал в правительстве региона сначала на должности руководителя главного экспертного управления, а затем главного контрольного управления. В 2015 году возглавил Челябинский региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». С декабря 2016 года до октября 2024-го Алексей Лошкин работал председателем Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

По итогам конкурса на должность главы города комиссия из 23 зарегистрированных кандидатов допустила до голосования пять человек. Это заместитель генерального директора АО «Птицефабрика Челябинская» и депутат законодательного собрания региона Павел Жолобов, глава Калининского района города Владимир Шамне, генеральный директор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, исполнительный директор компании «Транском» Павел Урсаев и председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин.

Перед голосованием претенденты на пост главы выступили перед депутатами с небольшими докладами. Почти все говорили о проблеме сокращения численности населения Челябинска и способах ее решения.

Павел Жолобов выделил две «особо важные» задачи — «формирование должного облика» Челябинска и повышение качества жизни горожан. Решение этих вопросов затрагивает практически все сферы, поэтому его программа включала и повышение деловой и инвестиционной активности, и обеспечение экологический безопасности, и внедрение «умных технологий», и повышение качества жилищно-коммунальных услуг и общественного транспорта.

Алексей Лошкин представил свои «10 тезисов» развития города. Речь идет о модернизации коммунальной инфраструктуры, комплексном развитии территорий, обновлении общественного транспорта, развитии дорожной сети, реализации национальных проектов, экологическом благополучии, развитии социальной сферы, инвестиционной привлекательности, повышении благосостояния горожан и поддержке участников специальной военной операции.

Кандидат Светлана Мячкова в начале своего выступления подчеркнула, что более 20 лет занимается внешнеэкономической деятельностью, и, учитывая опыт преодоления нескольких мировых кризисов, умеет решать сложные задачи и «выживать». Она предложила создать городской telegram-канал, где жители каждого района могли бы оставлять свои предложения по развитию или решению проблем. При отработке этих заявлений будет понятно, хорошо работает или нет тот или иной глава, считает госпожа Мячкова.

Павел Урсаев предложил для начала внедрить интеллектуальную систему управления дорожным движением, чтобы решить проблему пробок, а также ограничить передвижение грузовиков по городским улицам. Также он выступает за платные парковки, которые должны приносить бюджету до 60 млн руб. доходов ежегодно.

Глава Калининского района Владимир Шамне в своем выступлении заявил, что главное условие развития города — привлечение талантливых креативных личностей и удержание молодежи в Челябинске. По его словам, «сердцем преобразования города должен стать межвузовский кампус». Как и другие кандидаты, он не оставил без внимания дороги, ЖКХ, транспорт, благоустройство и другие вопросы.

В ходе депутатского голосования кандидатуру Павла Жолобова поддержали два депутата. По одному голосу «за» получили Светлана Мячкова и Владимир Шамне. Павла Урсаева никто не поддержал.

Избранный глава Алексей Лошкин поблагодарил депутатов за поддержку, а конкурентов за интересные идеи и предложения, часть которых он планирует использовать в своей работе.

«Хочу поблагодарить всех коллег, которые сегодня участвовали в конкурсе. Многие идеи мне показались достаточно реализуемыми и значимыми. Могу сказать, что озвученные сегодня цели, они, наверное, весьма тривиальные — это то, с чем нам приходится сталкиваться ежедневно в нашей работе, в нашей жизни. Есть целый пул задач, которые нам предстоит решать. За этот месяц я в них уже погрузился, поэтому могу для себя понять и принять ту работу, которая предстоит мне и моей команде в ближайшее время. В первую очередь, это большая ответственность за город, за благополучие его жителей»,— прокомментировал господин Лошкин.

Председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков пожелал ему плодотворной работы.

«Мы все — единая команда, наши слаженные действия направлены на то, чтобы жители Челябинска чувствовали себя комфортно»,— сказал спикер гордумы.

Эксперты отмечают, что выборы главы города сегодня — это «ритуал». «С точки зрения конкурса, мы все прекрасно понимаем, что это некий политический ритуал. Фамилия Лошкина звучала еще в ходе последней избирательной кампании, фактически, это легитимизация заранее сформированного результата. Алексей Лошкин — интересная фигура, он, как и мэр Екатеринбурга господин Орлов, выходец из правоохранительных органов. Интересно, как дальше будет избранный глава позиционироваться, потому что долгое время он все-таки был непубличным человеком, а теперь ему нужно вот эту публичность как-то очень резко приобретать. Здесь легко сделать множество ошибок, поскольку он уже не мэр переходного периода, кем была госпожа Котова, это мэр, вокруг которого должны формироваться группы влияния. С другой стороны, ему нельзя затмевать губернатора. Балансируя между формированием собственной политической линии и учитывая влияние областного правительства, ему придется как-то организовывать жизнь и быт миллионного города»,— отмечает уральский политтехнолог Алексей Швайгерт.

Предшественница господина Лошкина на посту мэра Наталья Котова в сентябре стала сенатором от Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера. Госпожа Котов была избрана главой регионального центра 19 ноября 2019 года депутатами единогласно.

Юлия Гарипова