В Ростове гендиректор «ООО Вектор» подозревается в невыплате 13 млн рублей подчиненным

По материалам прокурорской проверки в донской столице возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, выпускающего сельскохозяйственную продукцию, передает пресс-служба ведомства. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Как сообщил «Ъ-Юг» источник, знакомый с ситуацией, речь идет о «ООО Вектор».

Прокуратура Железнодорожного района Ростова провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии. По ее итогам было установлено, что с июня по сентябрь 2024 года гендиректор организации задолжал 48 подчиненным зарплату на общую сумму около 13,4 млн руб.

Вопрос погашения задолженности по зарплате прокуратура поставила на контроль.

По информации СУ СК России по региону, в настоящее время в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства совершенного преступления и устанавливаются сотрудники предприятия, чьи права были нарушены.

Согласно данным Kartoteka.ru, «ООО Вектор» было зарегистрировано в 2020 году по адресу: Ростов-на-дону, ул 2-я Луговая. Гендиректором указан Маленко Александр. Основной вид деятельности – оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельхозживотных. В 2023 году выручка предприятия составила более 8 млрд руб., чистая прибыль – около 27 млн руб.

Анастасия Казуков