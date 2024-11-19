ММК представит линейку высокопрочных и износостойких сталей на «ЮГАГРО-2024»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 31-й Международной выставке «ЮГАГРО-2024», которая будет проходить 19 – 22 ноября в Краснодаре. На своём стенде ММК представит линейку высокопрочных и износостойких отечественных сталей бренда MAGSTRONG.



Эту импортозамещающую продукцию отличает вариативность исполнения. При необходимости прокат, имеющий достаточные пластические характеристики, можно формовать, гнуть, штамповать, придавать ему сложную форму. Необходимое для этого оборудования есть у большинства предприятий. После итоговой закалки уже готовые изделия приобретают показатели предельно высокой сопротивляемости механическому износу и ударным нагрузкам. В связи с этим данные марки широко востребованы в сегментах производства сельскохозяйственной техники, садового инвентаря, изделий сложной формы для любого типа оборудования и механизмов – там, где требуются высокие износостойкие и прочностные характеристики.

Максимально интересный производителям сельхозтехники продукт — это прокат листовой горячекатаный, борсодержащий, под закалку в воде и масле.

Две марки такой стали MAGSTRONG получили приставку AGRO с индексами 22 и 33 и поставляются в незакаленном виде. Из этого проката можно изготавливать изделия сложной формы, такие как лапы для культиватора, сферические диски для борон и другие рабочие органы. За счёт финальной закалки они получают высокую твердость и износоустойчивость.

Клиентам, у которых нет необходимости придавать форму и изгибать лист, предлагается марка стали MAGSTRONG H450, которая поставляется уже в закаленном состоянии, с готовыми механическими характеристиками и рабочей твердостью. Из неё можно вырезать различные элементы, например, лемех плуга. С конца прошлого года ММК освоил технологии производства тонких позиций MAGSTRONG H450 толщиной от 4 мм, что актуально для производства сельхозтехники, где продукция подвергается высокому абразивному износу, например, кормосмесителей.

В свою очередь, такие марки, как MAGSTRONG S700MC и W700QL используются, например, при производстве рам почвообрабатывающих орудий и различной прицепной техники, вывозящей урожай с полей. Преимущество данных марок в том, что они снижают металлоемкость производства - уменьшение толщины делает изделия легче при сохранении всех прочностных характеристик и увеличении грузоподъемности прицепов. В таком оборудовании, как борона, данные марки стали используются для укрепления конструкций.

Крупнейшая в России сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО-2024» проходит в ВКК «Экспоград ЮГ». Её экспонентами в этом году являются более 600 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков, которые покажут широчайший ассортимент техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. ММК на выставке будет представлен собственным стендом (Z2039).

ПАО «ММК»