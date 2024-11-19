«Ельцин-центр» объяснил появление гендерно-нейтральных туалетов

Кабинки гендерно-нейтральных туалетов в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге появились уже давно, сообщила пресс-секретарь учреждения Елена Володарская. Она объяснила, что они необходимы для людей с ограниченными возможностями.

«Ничего нового не появилось, но на трех этажах "Ельцин-центра" действительно есть туалеты для людей, которые передвигаются на коляске. Есть кабинки, в которые может заехать на коляске посетитель хоть мужского, хоть женского пола и воспользоваться уборной с удобными поручнями»,— сказала госпожа Володарская «РИА Новости».

Пресс-служба «Ельцин-центра» сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости», что туалеты оснащены специальным оборудованием, в том числе звонком, если человеку потребуется помощь. На дверях туалетов нет термина «гендерно-нрейтральный», там размещена только пиктограмма человека в инвалидном кресле.

На информацию о гендерно-нейтральных туалетах обратили внимание ряд Telegram-каналов. Она приводится на сайте учреждения в разделе «Доступность и инклюзия».