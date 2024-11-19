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В Челябинске ужесточили требования к рекламе на медиафасадах

На четвертом заседании Челябинской городской думы 19 ноября депутаты ужесточили требования к средствам размещения наружной рекламы — электронным табло и медиафасадам. Это необходимо для создания комфортных условий для населения, сообщает пресс-служба гордумы.

Теперь наружная реклама на экранах должна соответствовать нормам яркости для окон жилых зданий, смена кадров должна быть плавной.

«Смена изображения на электронных носителях (за исключением медиафасадов) в светлое и темное время суток должна проводиться не чаще одного раза в пять секунд, продолжительность смены изображения должна составлять более двух секунд и проводиться путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости», — говорится в пояснительной записке к решению гордумы.

Кадры на медиафасадах ночью нельзя менять чаще одного раза в минуту.

Появились требования к применению динамических эффектов днем. Ночью их использовать запрещено. Также в темное время суток нельзя включать белый фон. В рекламе не должно быть аудиовизуальных эффектов.

Виталина Ярховска

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