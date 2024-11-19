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С начала года в Ростовской области ввели в эксплуатацию 2,4 млн кв. м жилья

За 10 месяцев текущего года в Ростовской области реализовали 2,4 млн кв. м. жилья. Такая информация со ссылкой на пресс-службу министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области опубликована на портале «Домострой».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья в эксплуатацию вырос на 2%. При этом, на многоэтажную застройку пришлось только 767 тыс. кв. м. жилья. Еще 1,6 млн кв. м. возведенной недвижимости — частные дома. Больше всего жилья построено в Ростове — 806 тыс. кв. м., на втором месте — Аксайский район (315 тыс. кв. м.), на третьем — Мясниковский район (192 тыс. кв. м).

Власти планируют завершить год, реализовав в регионе 2,9 млн кв. м. жилья. В прошлом году показатель был аналогичным — 2,93 млн кв. м. недвижимости.

Дмитрий Ковалевский

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