В Ростовской области начат эксперимент по беспахотному земледелию

Первые шесть полей площадью 300 га засеяли беспахотным методом ученые в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального ростовского аграрного научного центра Минобрнауки России.

В следующем году специалисты планируют собрать с отведенных под эксперимент полей урожай озимой пшеницы. Сотрудники научного центра будут апробировать технологию на протяжении 10 лет.

Принцип сева в необработанную землю характерен для стран с засушливым климатом. Семена помещают в почву сеялками прямого высева и укрывают растительными остатками. Такой способ снижает затраты на технику и ГСМ, а также требует на 40-50% меньше семенного материала. С другой стороны, есть риск зарастания полей сорными растениями, что может привести к росту расходов на пестициды в первые годы — приводятся в сообщении слова ученых.

Дмитрий Ковалевский