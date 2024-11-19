Жительница Марий Эл перевела 6 млн рублей мошенникам

59-летняя жительница Козьмодемьянска перевела мошенникам 6 млн рублей своих личных сбережений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

По данным ведомства, неизвестные на протяжении шести дней связывались с потерпевшей с номеров, зарегистрированных в разных регионах России. Сначала женщине пришло сообщение от «бухгалтера» о якобы ошибке в начислении зарплаты, затем «директор» подтвердил ошибку и предупредил о звонке от сотрудника силовых структур. Лжеправоохранитель сообщил, что с её банковского счёта пытаются перевести деньги за границу, и предложил перевести все сбережения на «безопасные счета».

Сначала женщина отправила 3 млн рублей через банкомат. Когда же она пришла в банк для снятия оставшихся средств, сотрудники банка и полиции попытались её предупредить. Однако женщина не поверила им и продолжила выполнять указания мошенников, переведя еще 3 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Анар Зейналов