Дума Сивы назначит сроки проведения конкурса по выборам мэра на этой неделе
21 ноября на заседании думы Сивинского муниципального округа будет рассмотрен вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальной странице сивинской думы «ВКонтакте». Отставка бывшего главы муниципалитета Юрия Кабанова была принята думой Сивинского округа 31 октября.
Алексей Чурсов.
Фото: Страница Сивинского округа в соцсети.
После отставки господина Кабанова врио главы был назначен начальник управления развития инфраструктуры администрации Алексей Чурсов.
Юрий Кабанов являлся одним из старейших руководителей территорий в Пермском крае. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов. Господин Кабанов избирался на этот пост в 2000, 2005, 2010, 2016 годах. В 2022 году его вновь переизбрали на должность главы округа — за его кандидатуру тогда проголосовали 10 из 13 депутатов местной думы.