Дума Сивы назначит сроки проведения конкурса по выборам мэра на этой неделе

21 ноября на заседании думы Сивинского муниципального округа будет рассмотрен вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальной странице сивинской думы «ВКонтакте». Отставка бывшего главы муниципалитета Юрия Кабанова была принята думой Сивинского округа 31 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Чурсов.

Фото: Страница Сивинского округа в соцсети. Алексей Чурсов.

Фото: Страница Сивинского округа в соцсети.

После отставки господина Кабанова врио главы был назначен начальник управления развития инфраструктуры администрации Алексей Чурсов.

Юрий Кабанов являлся одним из старейших руководителей территорий в Пермском крае. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов. Господин Кабанов избирался на этот пост в 2000, 2005, 2010, 2016 годах. В 2022 году его вновь переизбрали на должность главы округа — за его кандидатуру тогда проголосовали 10 из 13 депутатов местной думы.