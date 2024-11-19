Банк Уралсиб стал ассоциированным партнером программы «Акселератор АРФГ – 2025», направленной на поиск, отбор, пилотирование и внедрение в бизнес-практику инновационных решений финграмтех-стартапов.

Финграмтех-стартапы – инновационные цифровые проекты, которые способствуют повышению уровня финансовой культуры и финансовой грамотности населения, а также используют современные информационные технологии для повышения качества и эффективности финансовых услуг.

«Акселератор АРФГ – 2025» позволяет компаниям-партнерам увидеть сразу целый спектр инновационных решений и выбрать то, что максимально соответствует их бизнес-потребностям. Стартапы, в свою очередь, смогут представить собственные проекты широкому кругу потенциальных заказчиков и инвесторов, протестировать свои решения в реальных условиях, а также получить профессиональную экспертизу и ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Программа «Акселератор АРФГ – 2025» стартует в январе 2025 года, подать заявку на участие можно до 30 ноября текущего года на сайте программы. Участие в программе акселератора бесплатное. Участники могут подать заявки по самым разным направлениям, представив сервисы по повышению уровня финансовой грамотности населения, развитию навыков финансового планирования, управления личными финансами и культуры сбережений, защиты от мошенничества, а также инновационные онлайн-платформы, сервисы и приложения по предоставлению финансовых, страховых и консультационных услуг и другие тематические проекты.

Организатор программы «Акселератор АРФГ – 2025» – Ассоциация развития финансовой грамотности, созданная ведущими организациями финансового рынка в целях формирования финансовой грамотности и продвижения финансовой культуры населения.

Банк Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, в том числе – используя различные акселерационные программы и хакатоны. За прошедшее время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Так, например, летом 2023 года был проведен хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках», в котором приняли участие свыше 250 команд. С 2023 года проводятся ежегодные общероссийские межбанковские финтех-акселераторы Ассоциации российских банков и Банка Уралсиб. Первый (2023 год) и второй (2024 год) акселераторы собрали более 600 заявок от перспективных стартапов в области финансовых технологий. Также Уралсиб регулярно входит в топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который ежегодно готовит Фонд «Сколково».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «А- (RU)», рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»