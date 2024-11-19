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28 ноября для донской молодежи пройдет открытый урок по предпринимательству

28 ноября 2024 года в ряде городов и районов Ростовской области состоится открытый урок по предпринимательству для донской молодежи. Организатором этого мероприятия в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Правительства и Министерства экономического развития региона выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), центр «Мой бизнес». Оператор проекта - Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

Как отмечает директор АНО МФК «РРАПП» Яна Куринова, главная цель – рассказать молодежи о возможностях самореализации в бизнесе, познакомить с действующими программами господдержки, среди которых – консультационное сопровождение, бесплатные обучающие курсы, наставничество, имущественная, грантовая и льготная микрофинансовая поддержка.

Кроме того, опытные эксперты и успешные представители предпринимательства региона поделятся с участниками своим опытом и знаниями в построении бизнеса, научат работать в команде, помогут развить коммуникативные навыки, умение анализировать, сравнивать, находить оптимальные решения задач.

В этом году в очном формате урок пройдет в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону, Таганрога, Гуково, а также в Миллеровском и Неклиновском районах. В ряде городов и районов области урок состоится в онлайн-формате.

Напомним, господдержка начинающих предпринимателей – один из приоритетов работы центров «Мой бизнес» Ростовской области. Узнать актуальную информацию о том, как в молодом возрасте организовать свое дело, с каких шагов надо начинать освоение азов предпринимательской деятельности можно по телефону 8(804)333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru и в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram-канале.

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

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