Скидка при продаже квартир в Челябинской области в среднем составляет 10%

В Челябинской области средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в объявлениях составляет 122,8 тыс. руб. в октябре. При этом во время сделок цена уменьшается примерно на 10,3%, до 111,3 тыс. руб. Исследование об этом представили «СберИндекс» и «Домклик».

Отмечается, что Челябинская область стала одним из регионов РФ, где зафиксированы наименьшие цены квадратного метра в новостройках. В сравнении с сентябрем цены на «первичку» увеличились на 1,6%.

На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра в объявлении составляет 82,2 тыс. руб. Во время сделки цена уменьшается на 8,4%, до 75,8 тыс. руб. В октябре рост цен на вторичную недвижимость составил 0,8% — такая тенденция сохраняется в течение двух месяцев.