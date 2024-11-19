Прокуратура проверит данные об отключении воды в 12 домах Кургана

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил проверить информацию об отключении горячей воды до устранения технической неисправности в 12 домах регионального центра, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По данным Курганской генерирующей компании (КГК), работы закончатся 22 ноября.

Днем 19 ноября КГК проинформировала об отключении горячего водоснабжения по адресам: улица Кремлева, дома №2, №3, №4А, №6, №6А, № 8; улица Свердлова, дома №1, №1А, №5; улица Невежина, дома №4, №6А; улица Победы, №4. Причиной стал выход из строя фитингового соединения для перехода стального трубопровода в трубопровод из изопрофлекса. Компания заказала деталь у изготовителя и заменит ее после поступления. Ориентировочно работы должны закончиться 22 ноября.

После сообщения в СМИ об отключении воды прокурору Кургана поручено дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию бесперебойного оказания коммунальных услуг населению, и соблюдению допустимой продолжительности перерыва подачи ресурса. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Согласно постановлению правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды составляет восемь часов (суммарно) в течение месяца, четыре часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа.

Виталина Ярховска