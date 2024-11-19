Администрацию Архангельского района обязали предоставить жилье десяти сиротам

Кармаскалинский межрайонный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Архангельского района, которая просила обязать администрацию района обеспечить десять сирот благоустроенным жильем. Девяти заявителям предоставлены квартиры, еще один получил сертификат на покупку жилья.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что десять жителей района в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей и были включены в список граждан, которые должны быть обеспечены жильем. По достижении 18-летнего возраста квартиры они не получили.

Майя Иванова