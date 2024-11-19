В Казани завершилась выставка трофейной техники НАТО

В Казани завершилась передвижная выставка «Сила V правде – гордость и победа», прошедшая у Центрального стадиона. Всего она привлекла 113 678 человек. Среди экспонатов были 14 крупномерных единиц военной техники, включая образцы американского, британского, немецкого, турецкого, австрийского и украинского производства, а также японские внедорожники, захваченные на фронтах Донбасса. Выставка также включала 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Гости могли не только осмотреть технику, но и узнать о её тактико-технических характеристиках, а с помощью QR-кодов увидеть моменты поражения каждой единицы. На территории выставки работал пункт отбора на военную службу по контракту. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

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