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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге иностранные граждане устроили давку у миграционного центра

Сегодня утром, 19 ноября, у миграционного центра на улице Сулимова в Екатеринбурге собралась толпа посетителей, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе городского УМВД. По подсчетам СМИ, к открытию центра пришли несколько десятков человек. Как пояснили в полиции, скопление людей было связано с «повышенным спросом» на услуги, которые оказывает центр.

«В настоящее время отдел работает в штатном режиме. Нарушений общественного порядка не зафиксировано»,— рассказали в пресс-службе.

По данным портала Е1, собравшиеся хотели занять очередь на дактилоскопию (снятие отпечатков пальцев), пройти которую необходимо для получения документов. По данным очевидцев, иностранные граждане не реагировали на замечания работника, а после открытия территории толпой побежали к миграционному центру. Они утверждали, что в день пройти процедуру могут около 30 человек, тогда как собирается в очередь более сотни.

Анна Капустина, Екатеринбург

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