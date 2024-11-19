Полиция поверит информацию о подростках, кидавших петардами в прохожих в Сочи

Полицейские проводят проверку по факту хулиганства подростков в Сочи, рассказали в пресс-службе ведомства. По словам очевидцев, несовершеннолетние бросали петарды и воду в прохожих с моста в районе Ареды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В соцсетях местные жители выражают обеспокоенность поведением группы нарушителей. По словам пользователей Telegram, подростки почти каждую ночь сбрасывают с моста воду и петарды на проходящих мимо людей.

«Ранее это ограничивалось лишь сбрасыванием воды, однако теперь ситуация усугубилась использованием петард, что совершенно недопустимо»,— отметил автор одного из видео, снявший действия подростков.

Информацию о данном факте зарегистрировали в отделе полиции Центрального района Сочи. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Мария Удовик